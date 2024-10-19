فورى تطلق منتج التأمين الطبى "صحتك فورى" بعد إصدار أكثر من 700 ألف وثيقة تأمين

أعلنت شركة فوري،عن إطلاق منتجها الجديد للتأمين الطبي "صحتك فوري"، كجزء من استراتيجيتها المستمرة لتوسيع محفظة خدماتها المالية.. تم تطوير هذا المنتج بالتعاون مع شركة جي آي جي للتأمين، وهو منتج رقمي بالكامل متاح من خلال تطبيق "ماي فوري" وبطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع.

يوفر المنتج الجديد مجموعة من خيارات التغطية الصحية للأفراد والعائلات، بما في ذلك تغطية المرضى الداخليين حتى 25,000 جنيه مصري، واستشارات طبية عن بُعد مجانية، وخدمات مخفضة من شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية. يأتي إطلاق منتج "صحتك فوري" من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية، التابعة لشركة فوري، بعد نجاح الشركة في إصدار أكثر من 700,000 وثيقة تأمين رقمية.

تضمن شراكة فوري مع شركة جي آي جي للتأمين تغطية شاملة للعمليات الطبية في جميع مستشفيات مصر حتى 25,000 جنيه مصري، مما يتيح إمكانية الحصول على خصومات من كبار مقدمي الخدمات الطبية مثل معامل ومراكز أشعة البرج، والمختبر التابعة لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، والنيل للأشعة والتحاليل، وعيادات داوي وسيتي، بالإضافة إلى خدمات العيادات الخارجية في 30 مستشفى، وشركة شفاء للصيدليات والطبي للخدمات الطبية عن بُعد.

يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة بسهولة عبر تطبيق "ماي فوري"، والاختيار بين خطة فردية أو خطة عائلية. تعمل بطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع كأداة لتحديد هوية العميل والتحقق من الأهلية، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا المتاحة لدى مقدمي الرعاية الصحية المشاركين.

من خلال إضافة التأمين الطبي إلى مجموعة خدماتها المتنوعة، التي تشمل المدفوعات، وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، والادخار، وبوليصة فوري للطوارئ، تصبح بطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع أول حل متكامل في مصر يجمع بين الإقراض، والمدفوعات، والادخار، والتأمين، مما يعزز دور فوري كرائد في مجال التمويل المدمج والشمول المالي