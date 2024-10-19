صبحي يجتمع بنواب البحر الأحمر لبحث تطوير المنشآت الشبابية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع نواب مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، بحضور النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لبحث سبل تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة وتلبية احتياجات الشباب.

تناول اللقاء بحث متطلبات النواب المتعلقة بمراكز الشباب والأندية، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذه المنشآت واقتراح الحلول المناسبة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلسي النواب والشيوخ لخدمة الشباب في المحافظة.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الشراكة بين الوزارة ومجلسي النواب والشيوخ، حيث تعمل الوزارة بالتعاون بصفة مستمرة مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع المنشات الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، ولذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تسخر كل امكانياتها لتوفير افضل المنشآت والخدمات للشباب والتي تمكنهم من ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة.

مشددا على أهمية الحوار البناء والتعاون المستمر بين مختلف الأطراف لانه هو السبيل الأمثل للتطوير والنهوض في كل المجالات والتي تقرب وجهات النظر، حيث يساهم كل هذا في الارتقاء ب

من جانبه أشاد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الجانبين وتلبية احتياجات الشباب.

وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة اصبحت تساهم في الدخل القومي للدولة المصرية، يؤكد بما لا يدع مجال للشك على مدي نجاح الوزارة في إحداث طفرة في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والأندية، وكذلك استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية، وهو ما جعل الرياضة في مصر قوي ناعمة مؤثرة وتعود بالنفع على المجتمع والدولة المصرية.