تويست توفر الخدمات الترفيهية لعملاء منصة جوميا

أعلنت منصة تويست عن توقيع اتفاقية تعاون مع منصة التجارة الإلكترونية "جوميا"، وذلك بهدف إتاحة خدماتها لتطبيق Twist TV، المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية لعملاء جوميا. وقع بروتوكول التعاون كل من المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، وعبداللطيف عُلما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر.

بموجب هذا التعاون، سيتمكن عملاء جوميا من الاستفادة من اشتراك مجاني لمدة شهر في تطبيق Twist TV. وسيستفيد من هذا العرض قطاع واسع من العملاء الذين قاموا بإجراء أي عملية شراء في آخر 3 أشهر من خلال منصة جوميا، وكذلك من قاموا بإضافة منتجات إلى سلة المفضلات، أو مشاهدة أي قسم داخل المنصة، بالإضافة إلى من قاموا بإضافة منتجات إلى سلة الشراء في جوميا.

وتوفر منصة وتطبيق Twist TV التي أطلقتها إي آند مصر، مكتبة ضخمة ومتنوعة تضم أكثر من 16 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي المتنوع، بما في ذلك أشهر أفلام هوليوود، والمسلسلات التلفزيونية العربية والاجنبية، والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، والأفلام الترفيهية الخاصة بالأطفال.

أكد المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن عملاء جوميا سيتمكنون من خلال هذا التعاون من الوصول لمكتبةTwist TV الرقمية للاستمتاع بتجربة ترفيهية متميزة، ونتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز مكانة Twist TV كمنصة رائدة في مجال الترفيه الرقمي في مصر."

وأضاف: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا الترفيهية من خلال منصة Twist TV. ونثق أن هذا التعاون سيساعدنا في الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام لخدماتنا."

قال عبداللطيف عٌلما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: نحن في جوميا نسعى باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة لعملائنا، ويأتي تعاوننا مع منصة Twist TV كجزء من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية احتياجات عملائنا بأفضل صورة ممكنة.