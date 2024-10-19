إندرايف تطلق تقنيات جديدة لتعزيز خدماتها فى مصر

أعلنت شركة "إندرايف"، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والنقل الذكي، عن تطويرات تقنية تهدف إلى تعزيز خدماتها عالميًا، حيث أوضح ستيفن كورجر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمنتجات بالشركة، أن هذه التطويرات تشمل الانتقال من النظام الأحادي التقليدي إلى بنية الخدمات المصغرة (الميكروسيرفس). هذا التحول يمكّن الشركة من تخصيص خدماتها حسب كل منطقة، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يساهم في تحسين الأداء والامتثال لقوانين حماية البيانات في كل دولة.

أشار كورجر إلى أن الشركة تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقها، بما في ذلك جمع وتحليل تعليقات العملاء وتخصيص الخدمة حسب احتياجات المستخدمين. وأضاف أن هذه التقنية تساهم أيضًا في تعزيز الأمان، حيث تساعد في تسجيل السائقين بسرعة أكبر من خلال قراءة المستندات والتحقق من هوياتهم عبر الذكاء الاصطناعي. كما تم تحسين تجربة العملاء بتقديم خدمات مخصصة تتناسب مع ظروفهم، سواء من حيث التكلفة أو الموثوقية.

من جانب آخر، تستعد "إندرايف" لإطلاق تطبيق فائق "Super App" يمكنه دمج خدمات من أطراف ثالثة، مثل محطات الوقود، مما يوفر مزايا إضافية للسائقين. كما تعمل الشركة على تحسين نظام الدفع لديها، حيث أطلقت مؤخرًا خدمة "inDrive Money" لتقديم قروض مالية للسائقين.

وأكد كورجر أن السوق المصرية تعد من بين أهم خمسة أسواق للشركة عالميًا، مشيرًا إلى أن "إندرايف" تنفذ مليون رحلة يوميًا في مصر، وتسعى إلى توظيف المزيد من المهندسين وتوسيع شراكاتها المحلية لتحسين خدماتها وتعزيز حصتها السوقية.