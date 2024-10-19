CardoO المصرية تتأهل لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024 فى الرياض

أعلنت شركة CardoO ، العلامة التجارية المصرية المتخصصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وإنترنت الأشياء، عن اختيارها كواحدة من أفضل 100 شركة واعدة حول العالم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024، والتي ستُعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر.

تأتي المسابقة، التي تنظمها الشبكة العالمية لريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت"، كواحدة من أكبر الفعاليات العالمية لدعم رواد الأعمال، حيث يتنافس آلاف المشاركين من أكثر من 200 دولة وإقليم على جوائز مالية تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات وفرص دعم وترويج بملايين الدولارات.

بعد مراحل من المنافسة الشرسة في التصفيات الوطنية والإقليمية، تم اختيار CardoO لتكون ضمن قائمة "أفضل 100 شركة في كأس العالم لريادة الأعمال (EWC 100)" التي تضم شركات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية والجنوبية.

أكد أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CardoO، أهمية هذه الفرصة لعرض الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركة في مجال إنترنت الأشياء. وأوضح عادل أن هذا الاختيار يعزز رؤية الشركة في دفع الابتكار وتحسين حياة الأفراد عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى جانب التنافس على الجوائز النقدية، سيتاح للمشاركين فرصة استكشاف السوق السعودية المتنامية، حيث شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الداعمة للشركات الناشئة في السنوات الأخيرة.