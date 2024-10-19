سجل هدفًا.. كوكا يقود ريو آفي لدور الـ16 من كأس البرتغال (فيديو)

أسهم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، مساء اليوم السبت، في تأهل فريقه ريو آفي إلى دور الـ16 من بطولة كأس البرتغال، بعد مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث ضد أتلتيكو كلوب.

شارك كوكا أساسيًا مع ريو آفي أمام أتلتيكو كلوب، وسجل هدفًا في فوز فريقه بنتيجة 3-1، ليتأهل للدور المقبل من كأس البرتغال.

انتهت المباراة بفوز ريو آفي على أتلتيكو كلوب بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث سجل كوكا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، بتسديدة رأسية قوية استقرت في شباك المنافس.

وكان ريو آفي قد تقدم في النتيجة في الشوط الأول عن طريق فابيو رونالدو، قبل أن يعادل أتلتيكو كلوب النتيجة في الشوط الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، استعاد ريو آفي تقدمه مجددًا بهدف ثان سجله أدرلان سانتوس، قبل أن يختتم كوكا ثلاثية ريو آفي.

وواصل كوكا التهديف للمباراة الثانية على التوالي، عقب عودته إلى الدوري البرتغالي مجددًا عبر بوابة ريو آفي.

وعاد أحمد حسن كوكا إلى صفوف ريو آفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لمدة عام.

هدف أحمد حسن كوكا