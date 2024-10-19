نضال أبو لطيف ينضم إلى TeKnowledge لقيادة التوسع العالمي والتحول الرقمي

أعلنت شركة "تكنوليدج" TeKnowledge، المتخصصة في الخدمات التدريبية والاستشارية الرقمية، تعيين نضال أبو لطيف في منصب الرئيس التنفيذي لشئون الإيرادات والتحوّل.

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة الطموحة للتوسع عالميًا وتحقيق النمو.

وسوف ينضم نضال إلى فريق القيادة التنفيذية لتوجيه الإيرادات وتسريع التحول الرقمي على المستوى الدولي.

أيلين أولكينز، الرئيسة التنفيذية لشركة TeKnowledge، أشادت بانضمام نضال بقولها: "قيادته الثاقبة وخبرته الكبيرة في التحول الرقمي والأمن السيبراني ستساعدنا على تحقيق نتائج كبيرة لعملائنا على مستوى العالم."

يُعد نضال خبيرًا في قيادة التحولات المعقدة ويُركّز دائمًا على تقديم حلول مبتكرة تدعم تجارب العملاء وتعزز الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد نضال أبولطيف، أن دوره سيساهم في تمكين المؤسسات من خلال تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الرقمي، مع التركيز على تقديم برامج تدريبية رفيعة المستوى لدعم التحولات الرقمية.

يأتي انضمام نضال بعد مسيرة مهنية مميزة استمرت أكثر من عقدين في قيادة شركة أڤايا، حيث أسهم في تحقيق مبادرات تحوّل ناجحة. كما تولّى مناصب قيادية في شركتي AT&T NCR.

تعدّ TeKnowledge شريكًا موثوقًا في تقديم الحلول الرقمية، مع فريق عالمي يضم أكثر من 6,000 خبير، حيث تقدم حلولًا لأكثر من 14 ألف حادثة سيبرانية سنويًا.

تُعد هذه التعيينات خطوة لتعزيز مكانة الشركة في السوق العالمية، بعد اندماج Cytek Security، Tek Experts، Elev8 تحت علامة TeKnowledge الموحدة.