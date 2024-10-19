خلال اجتماع مع المستشار الألماني.. أردوغان يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ودعال الرئيس التركي خلال اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يزور اسطنبول حاليا، بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وتركيا - إلى زيادة الضغوط الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك وفقا لما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وحسبما أفادت المجلة الأوروبية، بأن المستشار الألماني أكد اختلاف وجهات النظر بين بلاده وتركيا بشأن إسرائيل.. وقال إنه يرى إمكانية لتهدئة الأعمال العدائية في لبنان، إذا تم تنفيذ قرار الأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب قوات حزب الله من المناطق الحدودية.

وبشأن التعاون العسكري بين تركيا وألمانيا، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تنمياته بأن يترك البلدان بعض الصعوبات التي واجهتهما في الماضي بشأن توريد منتجات صناعة الدفاع وتطوير التعاون المشترك.

وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا، قال فيه المستشار الألماني إن مشروع تزويد تركيا بطائرات يوروفايتر، الذي تقوده بريطانيا، لا يزال في مراحله الأولى.

ويزور شولتز تركيا في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي التي ركزت على الهجرة ووسط نقاش حول قواعد اللجوء الأكثر صرامة وزيادة عمليات الترحيل في ألمانيا.

ووصل شولتز إلى اسطنبول مساء أمس الجمعة بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء فرنسا وبريطانيا في برلين.