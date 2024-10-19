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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح خطيرة في المعارك بشمال قطاع غزة. 
وأضاف الجيش، في بيان صحفي، أوردته قناة آي 24 نيوز الإسرائيلية، أن الجنديين هما:عوفير بركوفيتش (20 عاما)، وإليشاي يانج (19 عاما)، وكلاهما يخدم بالكتيبة الـ 52، التابعة للواء الـ 401 المُدرع. 
وأوضح البيان أن جنديًا ثالثًا أصيب بجروح خطيرة في الحادثة ذاتها. 

الجيش الإسرائيلي غزة