تعاون بين إى آند بيزنس و UNLOCK لتعزيز التحول الرقمى وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر عن شراكة استراتيجية معUNLOCK ، المتخصصة في تقديم حلول السوق الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش معرض جيتكس 2024في دبي.

تسعى هذه الشراكة إلى تحسين تقديم الخدمات المهنية للعملاء من خلال دمج **السوق المبتكرة** الذي تقدمه UNLOCK مع الحلول الرقمية المتطورة من إي آند بيزنس. تُبرز الشراكة دور التكنولوجيا الرقمية في توسيع نطاق عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام منصة وتطبيق إي آند ودمجها مع منصة UNLOCK لتقديم خدمات بناء القدرات.

تشمل الشراكة تطوير حلول مخصصة لتحديث وتبسيط العمليات التجارية بين الشركات (B2B). وسيتمكن زوار معرض جيتكس من تجربة هذا التكامل بشكل مباشر في جناح إي آند، حيث ستستضيف UNLOCK عروضًا حية للمنصة، مما يتيح الفرصة للشركات للاطلاع على كيف يمكن لهذه الشراكة تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة النمو المدفوع بالابتكار.

وأكد شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال لشركة إي آند مصر أن تمكين نمو الشركات من خلال الابتكار الرقمي هو جوهر شراكتنا مع UNLOCK، حيث نسعى لتقديم حلول متطورة تساعد الشركات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق." وأضاف: "نلتزم بتوفير أدوات وتقنيات تساهم في تحقيق أهداف الشركات وزيادة كفاءتها، ونرحب بجميع الشركات لزيارة جناحنا خلال معرض جيتكس."

من جانبه، صرح فادي يونان المدير التنفيذي لـ UNLOCK تضع هذه المذكرة الأساس لتقدم مستمر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التزام كل من إي آند بيزنس وUNLOCK بالابتكار واستكشاف طرق جديدة لتقديم قيمة كبيرة للعملاء والمشهد الاقتصادي.