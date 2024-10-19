ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى تخفيف حدة ضرباتها على بيروت

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، أثناء وجوده في إيطاليا لحضور اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع، إسرائيل إلي تخفيف حدة ضرباتها علي العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال أوستن: "نود أن تخفف إسرائيل من الضربات التي تشنها، خاصة علي بيروت وحولها، ونود أن نرى الأمور تنتقل إلى نوع من المفاوضات التي من شأنها أن تسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم."

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه "سيواصل توضيح" هذه النقطة خلال محادثاته مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن أوستن وجالانت راجعا وجود القوات الأمريكية في إسرائيل، في ضوء نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" هناك، خلال مناقشتهما اليوم السبت.

كما عبر أوستن عن ارتياحه بشأن سلامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إطلاق طائرة بدون طيار (مسيرة) من لبنان باتجاه منزل نتنياهو هذا الصباح.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل تخفيف حدة ضرباتها العاصمة اللبنانية بيروت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو