الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى تخفيف حدة ضرباتها على بيروت

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، أثناء وجوده في إيطاليا لحضور اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع، إسرائيل إلي تخفيف حدة ضرباتها علي العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال أوستن: "نود أن تخفف إسرائيل من الضربات التي تشنها، خاصة علي بيروت وحولها، ونود أن نرى الأمور تنتقل إلى نوع من المفاوضات التي من شأنها أن تسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم."

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه "سيواصل توضيح" هذه النقطة خلال محادثاته مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن أوستن وجالانت راجعا وجود القوات الأمريكية في إسرائيل، في ضوء نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" هناك، خلال مناقشتهما اليوم السبت.

كما عبر أوستن عن ارتياحه بشأن سلامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إطلاق طائرة بدون طيار (مسيرة) من لبنان باتجاه منزل نتنياهو هذا الصباح.