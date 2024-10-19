ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في السودان

بدر عبدالعاطي
بدر عبدالعاطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في السودان، والذي يتمثل في ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، فضلًا عن تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم بما يخفف من وقع الأزمة على الشعب السوداني.


جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم /السبت/ مع إدارة السودان بوزارة الخارجية، للتشاور حول مستجدات الأزمة الحالية بالسودان، وجهود مصر الداعمة لاستعادة الأمن والاستقرار بالسودان الشقيق.


ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الداخلية التي يعقدها الدكتور بدر عبدالعاطي مع مختلف قطاعات الوزارة.


واستمع وزير الخارجية والهجرة لتقدير موقف بالنسبة للتطورات فى السودان وشرح من قيادات الإدارة حول مستجدات الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان فى ظل الظرف الدقيق الذى يمر به.

السودان وزير الخارجية