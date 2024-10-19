جنى خطاب تحصد ذهبية وزن 53 كجم ببطولة هولندا المفتوحة للتايكوندو

حققت جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندود ذهبية منافسات وزن تحت 53 ببطولة هولندا المفتوحة لفئة G2 في نسختها الـ51 المقامة خلال الفترة ما بين 18 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

تمكنت جنى من الفوز في المباراة النهائية بمنافسات وزن تحت 53 كجم على نظيرتها بطلة تايوان بنتيجة 2-0 لتحصد بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية.

افتتحت جنى منافساتها اليوم بالبطولة بالفوز على بطلة فرنسا بنتيجة 2-1 في مباراة دور الـ32 قبل أن تفوز على بطلة كرواتيا في المباراة الثانية بدور ثمن النهائي بنتيجة 2-0.

وفي مباراة ربع النهائي واجهت جنى نظيرتها بطلة إيطاليا ونجحت في الفوز عليها بنتيجة 2-0 ثم الفوز على بطلة بلجيكا في نصف النهائي بنفس النتيجة قبل أن تهزم بطلة تايوان في النهائي وتفوز بالذهب.

يذكر أن منتخب التايكوندو كان قد نجح مؤخرا في حصد 16 ميدالية متنوعة خلال مشاركته ببطولتي كأس الرئيس وبطولة مالابو المفتوحة التي أقيمت بغينيا الاستوائية خلال الأسبوع الماضي.