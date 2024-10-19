وزير الدفاع الأمريكي: "اليونيفيل" تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وتنفيذ القرار الأممي 1701

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن قوات "اليونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وفي تنفيذ القرار 1701 مؤكدا الحاجة إلى تواجد هذه القوات في لبنان.

وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع، بثته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إلى أن الالتزام بالقرار 1701 قد يساعدنا على التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان".

ولفت إلى ارتفاع عدد ضحايا المدنيين، قائلا: "نريد أن تأخذ إسرائيل بعين الاعتبار ضرورة حماية المدنيين خاصة في ضرباتها على بيروت وعودة المدنيين من جهتي الحدود إلى ديارهم، ونحن ندفع باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وتعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع".

وحول الوضع الأوكراني، قال وزير الدفاع الأمريكي، إننا سنستمر في دعم أوكرانيا، ونحن لسنا الدولة الوحيدة التي تدعمها بل هناك دول أخرى تدعم كييف ونجتمع كل شهر في إطار مجموعة الدفاع عن أوكرانيا، كما أننا نتشاور باستمرار مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، وهم مصممون على الاستمرار في دعمها.

وبشأن التقارير عن وجود قوات من كوريا الشمالية تقاتل مع القوات الروسية في أوكرانيا، قال لا أستطيع تأكيد صحة التقارير بشأن وجود قوات كورية شمالية تستعد للقتال في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد اتهم الأحد الماضي، كوريا الشمالية بتزويد الجيش الروسي بجنود للقتال في أوكرانيا.