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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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مصر والإمارات تسقطان أطنانا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة.. شاهد

مساعدات غزة
مساعدات غزة
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أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على شمال قطاع غزة وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص فى كافة الاحتياجات الإنسانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وفى إطار إستمرار الدور المصرى الفاعل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية بالقطاع.
 

 

 

 

 

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