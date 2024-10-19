التحريات: السرعة الزائدة وراء دهس تريلا سيارتين ملاكي بأوتوستراد المعادي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بشأن دهس سائق سيارة تريلا سيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد، بدائرة قسم شرطة المعادي، تفاصيل الواقعة.

تبين أن سائق السيارة المتسبب في الحادث، كان يقود بسرعة عالية، مما أسفر عن إختلال عجلة القيادة بيده والاصطدام بسيارتين ملاكي، وتسبب في وفاة قائد إحداهما وإصابة الآخر.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، بمنطقة المعادي.

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق تريلا بدهس سيارتين ملاكي، مما أسفر عن وفاة سائق وإصابة الآخر.

ونقلت عربات الإسعاف المصاب للمستشفى العام، فيما تم نقل جثة المتوفى للمشرحة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق التريلا المتسبب في الحادث.