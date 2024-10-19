وزير الشباب يشهد ختام بطولة مصر لصيد الأسماك بالجونة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، والأستاذ محمد عاشور، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، و أحمد ميتكيس، رئيس مجلس ادارة شركة “أثيكل أنجلرز”، ختام بطولة مصر لصيد الأسماك، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية وجهاز شؤون البيئة ومحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 16 إلى 19 اكتوبر الجاري،بمدينة الجونة، والتي تاتي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور ختام بطولة مصر لصيد الأسماك، التي تُنظم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية وجهاز شؤون البيئة ومحافظة البحر الأحمر، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تضع دائماً نصب أعينها الاهتمام بجميع الرياضات في مصر.

وأشارت إلى أن هذه البطولة تقام لأول مرة بنظام الصيد و الأطلاق بالكامل، والتي تُعتبر خطوة هامة نحو تنشيط السياحة البحرية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية، وهو ما تسعي اليه دائما وزارة الشباب والرياضة في إيصال رسائل توعوية ضمن استضافة مختلف البطولات التي تنظمها الدولة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلًا: "من اللافت أيضاً أن البطولة تساهم في ترسيخ قواعد الصيد الأخلاقي وفقًا للمعايير العالمية للمنظمة الدولية IGFA.

كما تضمنت البطولة عملية ترقيم الأسماك (tagging) للمرة الأولى بالتعاون مع وزارة البيئة، مما يعكس حرصنا على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير بيانات دقيقة حول أعداد الأسماك في البحر الأحمر".

كما قام الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بجهد كبير حيث عمل على التعاون مع “أثيكل أنجلرز” لاستيراد الأدوات اللازمة لترقيم الأسماك وتدريب الصيادين على استخدامها بشكل فعال.

وفي حديثه أكد وزير الشباب والرياضة، على أن السياحة الرياضية تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث تساهم في جذب قطاع عريض من السائحين إلى البلاد.

وتابع:" نحن في وزارة الشباب والرياضة نحرص على استغلال المناطق الخلابة في مصر لإقامة مختلف البطولات والأحداث الرياضية، التي لا تسهم فقط في تعزيز النشاط الرياضي، بل أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة”.

وتم تسليم الجوائز على السادة الفائزين في البطولة.