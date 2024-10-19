موقف مبابي وفينيسيوس.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، الثنائي العائد من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

كما يحرس البلجيكي تيبو كورتوا عرين الملكي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي سيلتا فيجو في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.