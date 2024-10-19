«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال شن سلسلة من الغارات الجوية لاستهداف بلدة كفرشوبا

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على الأراضي اللبنانية، تحديدا في البقاع الشرقي، لافتا إلى أن الاحتلال شن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت بلدة كفرشوبا في الجنوب اللبناني والقطاع الشرقي، إذ أنها لم تكن الغارة الأولى والوحيدة.

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن جيش الاحتلال يحاول تكثيف ضرباته على مناطق كفرشوبا، بهدف التوسع في عملياته البرية والدخول برا من خلالها، لافتا إلى أن حزب الله رصد تحركات جنود جيش الاحتلال في مواقعهم العسكرية، التي من ضمنها رويسات العلم، إذ أن هناك تحركات إسرائيلية على مدار الأيام الماضية في محاولة للتسلل البري عبر الجبال، ولكن تم احباط هذه المحاولات.

وأوضح، أنه كان هناك قصف مدفعي يتزامن مع الغارات الجوية في بلدة كفر الحمام التي تقع بالقرب من بلدة كفرشوبا، التي من الممكن أن تكون بغرض التمهيد لعملية عدوان بري جديدة على القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، خاصة أن العملية البرية في منطقة عيتا الشعب التي تقع في القطاع الأوسط، قد باءت بالفشل بسبب العمليات التي نفذتها المقاومة في الجنوب اللبناني تجاه تجمعات الجيش الإسرائيلي.