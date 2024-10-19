نتنياهو يهدد إيران بعد محاولة الاغتيال

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن محاولة اغتياله مع زوجته من قبل "وكلاء إيران" الذين استهدفوا منزله في قيسارية بطائرة مسيرة.

و في تغريدة له على منصة "إكس"، قال نتنياهو إن "وكلاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحًا".

وأكد نتنياهو أن هذه المحاولة لن تثنيه عن "مواصلة الحرب ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

ووجه رسالة تهديد إلى إيران وشركائها، مؤكدًا على أن "كل من يُمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظًا لذلك".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل "القضاء على إرهابييكم، سنعيد مختطفينا من غزة، وسنعيد سكاننا في الشمال".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستحقق "كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغيّر الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو، وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن "نتنياهو وزوجته لم يكونوا هناك" عند حدوث المحاولة.

تثير هذه المحاولة موجة جديدة من التوترات بين إسرائيل وإيران، وتؤكد على تصعيد الوضع الأمني في المنطقة، وينتظر أن تثير ردود أفعال قوية من قبل إسرائيل، مما يثير مخاوف من تصعيد خطير في المنطقة.