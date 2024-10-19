اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 20 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان
السيسي خلال لقاء وفد من الكونجرس: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمى
تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
محاولة اغتيال نتنياهو بطائرة مسيرة تستهدف مقر إقامته
2418 المرشد الإيرانى: حماس حية.. وستبقى رغم استشهاد السنوار
شهيدًا منذ بدء القتال بين إسرائيل وحزب الله فى ٢٠٢٤
الأمم المتحدة: تصرفات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير مشروعة
حضور الشركات الإسرائيلية «يورونافال» 2024 مرهون بشروط