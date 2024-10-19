اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 20 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان

السيسي خلال لقاء وفد من الكونجرس: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمى

تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

محاولة اغتيال نتنياهو بطائرة مسيرة تستهدف مقر إقامته

2418 المرشد الإيرانى: حماس حية.. وستبقى رغم استشهاد السنوار

شهيدًا منذ بدء القتال بين إسرائيل وحزب الله فى ٢٠٢٤

الأمم المتحدة: تصرفات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير مشروعة

حضور الشركات الإسرائيلية «يورونافال» 2024 مرهون بشروط