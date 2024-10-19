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السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 20 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان

السيسي خلال لقاء وفد من الكونجرس: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمى

تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

محاولة اغتيال نتنياهو بطائرة مسيرة تستهدف مقر إقامته

2418 المرشد الإيرانى: حماس حية.. وستبقى رغم استشهاد السنوار

شهيدًا منذ بدء القتال بين إسرائيل وحزب الله فى ٢٠٢٤

الأمم المتحدة: تصرفات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير مشروعة

حضور الشركات الإسرائيلية «يورونافال» 2024 مرهون بشروط

العدد
البوابة غزة لبنان السيسي نتنياهو