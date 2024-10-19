مانشستر يونايتد ينهي مسلسل التعثرات بفوز مثير على برينتفورد

عاد فريق مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه على ضيفه برينتفورد بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وكان هذا الفوز بمثابة انفراج كبير لفريق مانشستر يونايتد، الذي عانى من سلسلة نتائج مخيبة للآمال في المباريات الأخيرة، حيث تعادل في 5 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات

بدأ الشوط الأول من المباراة بصورة مثالية لفريق برينتفورد، الذي تمكن من التقدم بهدف مبكر سجله إيثان بينوك في الدقيقة 45+5، ليزيد من معاناة مانشستر يونايتد، حيث انتهى شوط اللقاء الأول بتأخر اليونايتد بهدف.

ولكن الشوط الثاني شهد تحولًا كبيرًا في مجريات اللعب، حيث دخل مانشستر يونايتد بقوة عازمًا على قلب الطاولة، ونجح في ذلك بفضل ثنائية رائعة سجلها كل من أليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند في الدقيقتين 47 و62 على التوالي، ليفوز مان يونايتد على برينتفورد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز الثمين، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تراجع برينتفورد إلى المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.