ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تحت أعين الخطيب.. الأهلي يختتم استعدادات مواجهة سيراميكا في السوبر المصري "صور"

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه  اليوم، في الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أقيم المران بمدينة أبوظبي، وحرص خلاله مارسيل كولر على تخصيص فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
شارك في المران جميع اللاعبين وظهرت حالة من التركيز والحماس على الجميع استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور التدريبات وعقد جلسه مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي للاطمئنان على استعدادت الفريق. 

تدريبات الأهلي في الإمارات الأهلي وسيراميكا كليوباترا السوبر المصري بالإمارات محمود الخطيب