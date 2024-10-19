تحت أعين الخطيب.. الأهلي يختتم استعدادات مواجهة سيراميكا في السوبر المصري "صور"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم، في الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أقيم المران بمدينة أبوظبي، وحرص خلاله مارسيل كولر على تخصيص فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

شارك في المران جميع اللاعبين وظهرت حالة من التركيز والحماس على الجميع استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور التدريبات وعقد جلسه مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي للاطمئنان على استعدادت الفريق.