ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مركبة إسعاف أثناء نقلها مصابين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدرسة فلسطين، وتمركزت أمام بوابة مدرسة حفصة في مخيم جباليا شمال القطاع، كما حاصرت جرحى داخل مركز إيواء مستشفى اليمن السعيد في المخيم.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي،في اليوم الخامس عشر من العدوان على محافظة شمال قطاع غزة، من جرائم التطهير العرقي، مرتكبة مجازر دامية مروعة أودت بحياة عشرات المواطنين، علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية.

وتوغلت اليوم دبابات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وصولا إلى بوابة المستشفى الإندونيسي بمنطقة الشيخ زايد وقامت بمحاصرة المستشفى وهدم جزء من أسواره.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" ثلاث مرات، ما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الطبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها أو منعها من تأدية مهامها.