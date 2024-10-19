شركة مياه الشرب بالفيوم تنظم ندوة توعية لسيدات قرية قوته

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية نظمت ندوه توعية للسيدات بقرية قوته بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية المواطن المصري.

وأضاف النجار فى تصريحات صحفية : الندوة تناولت مجهودات الدولة في انشاء البنية التحتية وإقامة محطات المياه ومد خطوط مياه الشرب لتوفير واستدامة خدمات مياه الشرب على مدار اليوم بجانب دور الشركة في أعمال التشغيل والصيانة والمراقبة المستمرة علي مراحل التنقية التي تتم داخل المحطات ومأخذها حفاظاً علي الصحة العامة وتقديم خدمه جيدة تليق بالمواطن الفيومي.

وشدد علي ضرورة الحفاظ علي كل نقطة مياه من الإهدار وعلي مصادر المياه من التلوث والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي حفاظاً علي المحطات وخطوط وشبكات الصرف الصحي واعتبارها ملكية عامة يجب على الجميع التكاتف والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي علي البنية التحتية الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

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