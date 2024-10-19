بمشاركة النني.. الجزيرة يعبر العروبة ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الإمارات| فيديو

نجح فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، في اقتناص بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس رئيس الإمارات، وذلك بعد فوزه الصعب على العروبة.

وفاز الجزيرة على العروبة بهدف للا شئ، سجله اللاعب عمر تراوري في الدقيقة 85 من عمر المباراة، التي جمعت بينهما اليوم السبت، في دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

النني يشارك في تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

جاء الهدف القاتل في الوقت القاتل، بعدما حيث قدم العروبة أداء قويًا طوال المباراة وحافظ على نظافة شباكه حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح تراوري في خطف هدف الفوز لصالح الجزيرة، بعد جملة تكتيكية رائعة مع رفاق النني، ليسدد الكرة على يسار حارس العروبة.

ولم يخل اللقاء من الأحداث المثيرة، حيث أهدر الجزيرة فرصة ذهبية للتقدم مبكرًا بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 16، إلا أن رامون ميريز فشل في ترجمتها إلى هدف.

وشارك محمد النني أساسيًا مع الجزيرة في المباراة كاملة وقاد خط وسط الجزيرة بصلابة، ليؤكد أهميته للفريق في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

بهذا الفوز، يواصل الجزيرة يستمر في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعدما أقصى العروبة من دور الـ16، لينتظر قرعة دور ربع النهائي التي تقام غدًا الأحد.