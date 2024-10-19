بسبب وجبة فاسدة.. إصابة 12 شخصا من أسرة واحدة بحالات تسمم بأطفيح

أصيب 12 شخصا من أسرة واحدة بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة عشاء فاسدة داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

إصابة 12 شخصا بتسمم في أطفيح

تلقي المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود حالات تسمم داخل منزل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا من أسرة بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة بيض وجبن على العشاء، وشعروا بحالات إعياء جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.