السبع تطالب إيران بوقف دعم "حزب الله" و"حماس" و"الحوثيين"

أطلق وزراء دفاع مجموعة السبع، خلال اجتماعهم في نابولي، رسالة واضحة لإيران، مطالبين إياها بالتوقف عن دعم حركة حماس الفلسطينية وحليفيها حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.

أكد وزراء الدفاع في بيانٍ مشترك أن مجموعة السبع "تدعو إيران إلى الامتناع عن تقديم دعم لحماس وحزب الله والحوثيين وفرقاء آخرين خارج إطار الدولة، و(الامتناع) عن اتخاذ أي إجراء إضافي من شأنه زعزعة استقرار المنطقة والتسبب بتصعيد يخرج عن السيطرة".

يظهر هذا التصريح تركيز مجموعة السبع على الأمن المنطقة، واعتبار دعم إيران لـ "حماس" و"حزب الله" و"الحوثيين" مُهددًا للاستقرار في المنطقة، ومؤكدًا على موقف موحد من قبل مجموعة السبع في هذا الشأن.

من جهة أخرى، جدد وزراء الدفاع في مجموعة السبع دعمهم "الراسخ" لـ أوكرانيا، مؤكدين على "حرية وسيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها"، و"استمرار تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما فيها (المساعدة) العسكرية على المديين القصير والبعيد".

أكد وزراء الدفاع في مجموعة السبع دعم "مسار أوكرانيا الذي لا يمكن الرجوع عنه نحو دمجها في منطقتي اليورو والمحيط الأطلسي، بما فيها عضوية حلف شمال الأطلسي".

تعد هذه التصريحات رسالة قوية من قبل مجموعة السبع، تشير إلى موقف مُوحدٍ من قبل الدول العالمية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية في العالم، وتؤكد على التزام مجموعة السبع بمُعادلة الاستقرار المنطقة ودعم أوكرانيا في مُواجهة العدوان الروسي.

يتابع المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع في المنطقة، وينتظر أن تُؤثر تصريحات مجموعة السبع بشكلٍ واضح على المُجريات في المنطقة، ومُستقبل العلاقات بين إيران والدول العالمية.