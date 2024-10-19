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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تسقط منشورات فوق غزة تظهر جثة السنوار ورسالة إلى حماس

يحيي السنوار
يحيي السنوار
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أسقطت الطائرات الإسرائيلية منشورات فوق جنوب غزة، اليوم السبت، تظهر صورة الشهيد يحيى السنوار مع رسالة مفادها أن "حماس لن تحكم غزة بعد الآن،" مرددة لغة استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي قتلت فيه الضربات العسكرية الإسرائيلية 32 شخصا على الأقل في أنحاء قطاع غزة وشددت الحصار حول المستشفيات في جباليا شمال القطاع.

وجاء في المنشور المكتوب باللغة العربية، بحسب سكان مدينة خان يونس الجنوبية والصور المتداولة على الإنترنت، "كل من يسقط السلاح ويسلم الرهائن سيسمح له بالمغادرة والعيش بسلام."

وجاءت صياغة المنشورات من بيان لنتنياهو، ألقاه يوم الخميس الماضي، بعد استشهاد زعيم حماس يحيي السنوار على يد جنود إسرائيليين يقاتلون في رفح، في الجنوب بالقرب من الحدود المصرية.

الطائرات الإسرائيلية منشورات غزة يحيي السنوار حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو