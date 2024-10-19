سام مرسي يخسر من إيفرتون مع إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

خسر فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، من نظيره إيفرتون بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بورتمان رود في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك سام مرسي أساسيًا مع إبسويتش تاون أمام إيفرتون، ولعب المباراة كاملة منذ بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وجاءت ثنائية إيفرتون في الشوط الأول، وذلك عن طريق إليمان نداي ومايكل كين في الدقيقتين 17، و40.

سام مرسي يشارك في خسارة إبسويتش تاون من إيفرتون

وسجل سام مرسي هدفًا وحيدًا مع إبسويتش تاون حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في شباك ساوثهامبتون.

ويعد سام مرسي، أول لاعب مصري على الإطلاق يقود فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة "تشامبيونشيب" في الموسم الماضي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 4 نقاط في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.