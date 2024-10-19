السوبر المصري.. مدحت شلبي معلقًا على مواجهة الزمالك و بيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز غداً الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وسوف يعلق الكابتن مدحت شلبي، على أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز ، على قناة إم بي سي مصر.

ويطل علينا المعلق الكبير مدحت شلبي للتعليق على مباريات بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.



و سيعلق مدحت شلبي على مواجهة الغد بين الزمالك وبيراميدز، والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت القاهرة على شاشة قناة إم بي سي مصر 1، كما سيعلق مدحت شلبي أيضاً على المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري مهمًا كان طرفي المباراة.



وسبق وأن قام مدحت شلبي بالتعليق على مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة بين الأهلي والزمالك التي حقق فيها المارد الأبيض بطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي .