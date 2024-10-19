ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للشاطئية يفوز على نظيره الغاني في افتتاح أمم إفريقيا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يحضر مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على منتخب غانا بنتيجة 6-3 في افتتاح مشواره بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، والمقامة بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

 سجل أهداف اللقاء عبد الرحمن الشافعى هدفين، وهيثم كوستا هدفين، حسام باولو هدف و أحمد الشحات، بحضور  وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي . 

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: المغرب، تنزانيا وغانا، رفقة الفراعنة، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا. ويصعد منتخبين فقط من قارة أفريقيا إلى كأس العالم .

IMG_0757
IMG_0757
IMG_0756
IMG_0756
IMG_0755
IMG_0755
IMG_0754
IMG_0754
IMG_0753
IMG_0753
وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس الأمم الإفريقية المنتخب المصري