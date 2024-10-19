منتخب مصر للشاطئية يفوز على نظيره الغاني في افتتاح أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على منتخب غانا بنتيجة 6-3 في افتتاح مشواره بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، والمقامة بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

سجل أهداف اللقاء عبد الرحمن الشافعى هدفين، وهيثم كوستا هدفين، حسام باولو هدف و أحمد الشحات، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: المغرب، تنزانيا وغانا، رفقة الفراعنة، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا. ويصعد منتخبين فقط من قارة أفريقيا إلى كأس العالم .

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