استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات بوسط غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت في قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مدفعية الاحتلال قصفت مركبة إسعاف أثناء نقلها مصابين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدرسة فلسطين، وتمركزت أمام بوابة مدرسة حفصة في مخيم جباليا شمال القطاع، كما حاصرت جرحى داخل مركز إيواء مستشفى اليمن السعيد في المخيم.

وفي اليوم الخامس عشر من العدوان الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال، من جرائم التطهير العرقي، مرتكبة مجازر دامية مروعة أودت بحياة عشرات المواطنين، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والطواقم الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، توغلت دبابات الاحتلال شمال قطاع غزة وصولا إلى بوابة المستشفى الإندونيسي بمنطقة الشيخ زايد وقامت بمحاصرة المستشفى وهدم جزء من أسواره.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" ثلاث مرات، ما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الطبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها أو منعها من تأدية مهامها.