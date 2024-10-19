"الصحة اللبنانية": 36 شهيدا و204 جرحى في الغارات الإسرائيلية خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 36 شخصا وإصابة 204 آخرين بجروح في الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 48 الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2448 شهيدا، و11471 جريحا.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه في الجنوب 11 شهيدا و95 جريحا، والنبطية 23 شهيدا و93 جريحا، والبقاع شهيد واحد و9 جرحى، وبعلبك الهرمل شهيد واحد و12 جريحا.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية باستشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بعد ظهر اليوم منزلا في بلدة الأنصار في قضاء بعلبك.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة بعلول في البقاع الغربي، إلى 4 شهداء و13 جريحا، مشيرة إلى أنه تم البدء في العمل على تحديد هويات أشلاء تم رفعها من مكان الغارة.

وعلى صعيد متصل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا على زبقين في قضاء صور، بالإضافة إلى غارات على بلدات الضهيرة الحدودية، وبيوت السياد، وصديقين، والرمادية، وجبال البطم، وكذلك غارتين الأولى استهدفت حوش عين بعال والثانية حوش صور، مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء صور ومحيطها.

وفي النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، وغارات على عيتا الشعب والرمادية، بالإضافة إلى شن غارة جوية مستهدفا مدينة بنت جبيل، كما تعرضت بلدة عيتا الشعب لغارة جوية معادية، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية طاول أطراف كفرشوبا وتسبب باشتعال النيران في البلدة.

كما تجددت الغارات الإسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وشن طيران الاحتلال غارة عنيفة جدا على حارة حريك.