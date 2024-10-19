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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ هندسة طرق يكشف السبب الحقيقي لحادث طريق الجلالة

حادث الجلالة
حادث الجلالة
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قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، إن طريق الجلالة من أفضل الطرق وخضع لكل المواصفات العالمية؛ مشيرًا إلى أن سائق الأتوبيس كان يسير بشكل سريع، مما أدى لاختلال توازنه على الطريق، وحدوث الحادث. 

وأضاف "أبو خضرة"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن سائق حادث أتوبيس الجلالة كان متهورًا ولم يحترم وجود انحدار في الطريق، ولم يلتزم بالسرعة، خلاف أن الفرامل الخاصة بالأتوبيس لم تكن تعمل بأفضل صورة.

ولفت إلى أن قانون المرور الجديد يُغلظ العقوبة ضد أي سائق يقود سيارته تحت تأثير المخدر، مثلما تبين في حادث الجلالة مؤخرًا.

 
 

الدكتور عبد الله أبو خضرة طريق الجلالة