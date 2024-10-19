محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت، المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لبحث تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم بين المحافظة ووزارة الري بشأن استغلال أصول الري الغير مستغله في مشروعات قوميه واستثمارية، وبحث تنفيذ عدد من الخدمات بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة.



جاء ذلك بحضور المهندس عبدالفتاح الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهليه ، والمهندسه شيماء الشربيني ممثل معهد بحوث النيل ، والدكتوره سها مصطفي مدير عام حماية وتطوير نهر النيل شمال فرع دمياط ، والمهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظه.



وأوضح اللواء "مرزوق" بأن الهدف من هذه المشروعات هو تعظيم موارد الدوله وإقامة مشروعات تخدم أبناء الدقهليه سواء مشروعات استثمارية أو خدميه ، مشيراً إلي أن توجيهات القياده السياسيه هي تعظيم موارد الدوله لدعم اقتصادها الوطني.

وقال "المحافظ" شكري وتقديري لوزير الري علي تعاونه المثمر مع محافظة الدقهليه من أجل تقديم كافة الخدمات لمواطنيها في كافة قطاعات الري بالدقهليه.