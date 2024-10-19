محامية تكشف تفاصيل تحرش مدرس بالطالبات في المرحلة الابتدائية

كشفت أمل يحيى، محامية الطالبة المجني عليها التي تعرضت للتحرش على يد مدرس، عن تفاصيل تحرش أحد المدرسين بالطالبات في المرحلة الابتدائية، قائلة: "المدرس تحرش بالكثير من الطالبات في المرحلة الابتدائية، وهناك ولية أمر حررت محضرا ضد المدرس، بعدما تأكدت من صحة هذه الواقعة مع نجلتها".

وأضافت "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الشرطة ألقت القبض على المدرس الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، معقباً: "اتكسف يتحدث عن تفاصيل الواقعة".

ولفتت إلى أن المدرس عمره 24 عامًا، ومتخصص في التربية الدينية والقيم، مشيرة إلى أن المدرس متهم بهتك عرض الفتاة والتحرش، وأقل عقوبة قد تواجه المدرس هي السجن 7 سنوات.

وأكدت أن المدرسة تتبع وزارة التربية والتعليم، وتقوم بالاستعانة بمدرسيين بالحصة، مشيرة إلى أن هذا المدرس استلم وظيفته مع بداية الدراسة هذا العام، وقام بالتحرش بالطالبات بعد استلامه العمل مباشرة.