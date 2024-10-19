تكريم 300 طفل من حفظة القرآن بالمنيا

نظمت مدرسة عباد الرحمن بقرية قرية أعطو مركز بني مزار شمال المنيا، اليوم، احتفالية كبري لتكريم 300 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، كما تم تنظيم مسيرة جابت جميع شوارع القرية، ارتدي فيها المكرمين الملابس الأزهرية ورافعين كتاب الله المصحف الشريف.

ورد المشاركين الهتافات الدينية يعلوها "الله اكبر ولله الحمد "، في وسط اعلاء اصوات الزغاريط من السيدات والفرحة التى سيطرت على الجميع.



وبعد انتهاء المسيرة، بدأ الحفل، داخل سرادق كبير بساحة مركز الشباب، وتضمن الحفل كلمات من مشرفي المدرسة قيادة الشيخ ربيع النحاس وأولياء الأمور، الذين أشادوا بجهود الأطفال في حفظ القرآن وأهمية تلك الخطوة في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية.

كما تم توزيع الجوائز العينية والمادية وشهادات التقدير على الأطفال المتفوقين، مما أعطى دفعة معنوية لهم ولأسرهم.

أضاف الحفل أيضاً عروضاً فنية وأناشيد دينية، تفاعل معها الحضور بشكل كبير، مما جعل الأجواء مليئة بالفرح والسرور.

وجسدت هذه الفعالية حرص المجتمع المحلي على دعم الأطفال في مسيرتهم التعليمية والدينية، وتعكس الروابط القوية بين الأهالي والمدارس في تعزيز القيم الثقافية والدينية في نفوس الأجيال الجديدة.

وأكد الشيخ رجب احد مشرفي مدرسة عبد الرحمن، هذه الاحتفالات تنظم سنويا، وذلك بمثابة دافع لأطفال القرية للاستمرار في تعلم القرآن الكريم، وتعزيز التقاليد الثقافية والدينية في المجتمع.

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