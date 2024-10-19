أحمد عبد القادر وجهًا لوجه أمام حمدي فتحي في الدوري القطري

يتواجد الثنائي المصري أحمد عبد القادر رفقة حمدي فتحي، في تشكيل فريقهما قطر والوكرة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق قطر، اليوم السبت، نظيره الوكرة على ملعب استاد سحيم بن حمد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الجناح أحمد عبد القادر تشكيل قطر أمام الوكرة، ليواصل حجز مكانه الأساسي بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

كما يبدأ لاعب خط الوسط حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام قطر، حيث يخوض الموسم الثاني له مع فريق النوخذة..

وسجل أحمد عبد القادر هدفًا مع قطر في الدوري القطري هذا الموسم، خلال مشاركته في 3 مباريات حتى الآن.

في المقابل، صنع حمدي فتحي هدفًا مع الوكرة في الدوري القطري، بعدما لعب 6 مباريات من أصل 6.

وانتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي المصري.

كما انضم حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، وقدم مستوى جيدًا مع فريقه في مختلف المسابقات.

ويحتل فريق قطر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الوكرة رابعًا وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل قطر لمواجهة الوكرة

تشكيل فريق قطر

تشكيل الوكرة لمواجهة قطر