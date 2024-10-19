ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ هندسة طرق: مصر أضافت 7 آلاف كيلو طرق السنوات الأخيرة

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، إن مصر كانت ثاني دولة بعد بريطانيا في استخدام السكة الحديد في النقل، والنقل النهري في مصر تطور بصورة كبير في العصر الحديث، ولكنه تقلص بصورة كبيرة، ولذلك عملت الدولة على استعادة تطوير منظومة الطرق في كافة المجالات.

وأضاف "أبو خضرة"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية أضافت 7 آلاف كيلو طرق وهذا يمثل 30% من شبكة الطرق التي حدثت في تاريخ الدولة المصرية طوال السنوات الماضية. 

ولفت إلى أن مصر أنشأت محطة بشتيل مؤخرًا وهي الأكبر من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط، وتحتوي على كافة الخدمات، وتم ربط المحطة بكافة المحاور المرورية. 
 

الدكتور عبد الله أبو خضرة السكة الحديد محطة بشتيل