أستاذ هندسة طرق: مصر أضافت 7 آلاف كيلو طرق السنوات الأخيرة

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، إن مصر كانت ثاني دولة بعد بريطانيا في استخدام السكة الحديد في النقل، والنقل النهري في مصر تطور بصورة كبير في العصر الحديث، ولكنه تقلص بصورة كبيرة، ولذلك عملت الدولة على استعادة تطوير منظومة الطرق في كافة المجالات.

وأضاف "أبو خضرة"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية أضافت 7 آلاف كيلو طرق وهذا يمثل 30% من شبكة الطرق التي حدثت في تاريخ الدولة المصرية طوال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن مصر أنشأت محطة بشتيل مؤخرًا وهي الأكبر من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط، وتحتوي على كافة الخدمات، وتم ربط المحطة بكافة المحاور المرورية.

