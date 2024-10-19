أستاذ هندسة طرق: جهود الدولة نجحت في تقليص حوادث القطارات بنسبة 78%

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، إن الدولة تسعى بشكل قطعي لتغيير الوضع القائم في السكة الحديد، وهذا ساهم في تقليل الحوادث، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد تحسنًا في حوادث السيارت بنسبة 78.2% بواقع 181 حادثة مقابل 831 حادثة في عام 2022.

وأضاف "أبو خضرة"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن عدد الحوادث في حالة انخفاض، لكننا نسعى لوقف حوادث القطارات بشكل كامل، مشيرا الى ان هناك خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بالكامل بتكلفة تقدر بـ2 تريليون جنيه، وهذه المنظومة تشمل كل أنظمة النقل.

وأوضح أن بدائل النقل قبل 2014 كانت تقلص النقل على الطرق بشكل كبير، حيث تحول النقل على الطرق لـ97%، و2% سكة حديد، و1% نقل نهري.