مسئول أممي: يتعين على المجتمع الدولي دعم "الأونروا" وتوفير التمويل اللازم لها

السبت 19/أكتوبر/2024 - 07:11 م

أكد رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سانجاي، ضرورة وقوف المجتمع الدولي خلف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوفير التمويل اللازم لها لإغاثة الفلسطينيين.

وأضاف سانجاي في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت أن الأوضاع في قطاع غزة وصلت لمرحلة كارثية، فالمدنيين يعانون يوميا من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك الضروريات المُنقذة للحياة من غذاء ومياه ومساعدات طبية وغيرها، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بأكمله.

وأكد أن الظروف المعيشية للفلسطينيين مروعة، مشيرا إلى تكدس مليون و700 ألف شخص في منطقة المواصي، وذلك في ظل انتشار مياه الصرف الصحي ونقص مواد النظافة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تمنع موظفي مفوضية حقوق الإنسان من الوصول إلى شمال غزة لإغاثة المدنيين.

ولفت إلى وجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني محتجزين في المعتقلات الإسرائيلية ويواجهون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والضرب والإهانة والتعذيب على يد القوات الإسرائيلية، مبينا أن دولة الاحتلال تمنع جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى هذه المعتقلات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى المعتقلين داخل هذه المعتقلات.

وطالب العالم أجمع ببذل المزيد من الجهود للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.