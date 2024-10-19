أستاذ علوم سياسية: لابد من منع أي مساعدات عسكرية لإسرائيل لوقف إطلاق النار

قال سكوت لوكاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة دبلن، إنه لابد من ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار؛ لأن إسرائيل حالة خاصة في هذا الموقف، موضحا أن القتل المستمر من قبل إسرائيل على غزة ولبنان، لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع وأن الضغط الوحيد على نتياهو للتهدئة من الخارج.

وتابع أستاذ العلوم، السياسية بجامعة دبلن، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن كل الأدوات الممكنة هي ممارسة الضغط على إسرائيل للوصول إلى حل، حيث نرى أن هناك أفق يُمكن من خلالها الوصول إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري، ولكن في البداية لابد من منع مساعدات عسكرية لإسرائيل لكي يتم الدخول على طاولة المفاوضات.

وتابع: “أننا لدينا 30 يومًا لتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة وأن نتنياهو لديه 30 يومًا على الجانب الآخر لفعل ما يحلو له”، موضحا أن إسرائيل ترغب في أن يكون تهدئة والدولة الروسية كذلك الأمر تريد التهدئة، لافتا إلى أن لابد من تفعيل فرض القيود على إسرائيل، لابد وأن يكون دعمًا شعبيًا لوقف الحرب من أجل إطلاق سراح الرهائن وبعدها يمكن الوصول إلى المفاوضات.