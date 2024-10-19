صحة الدقهلية: مناظرة 3 آلاف حالة من خلال التشخيص "عن بعد" خلال شهر

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم السبت، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3323 حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال سبتمبر الماضى.

وأضاف مدكور، أن مستشفى دكرنس احتلت المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 703 حالات , تلتها تمى الأمديد بإجمالى حالات بلغ 485 فيما سجلت شربين 439 حالة ورمد المنصورة أحث المستشفيات المنضمة إلى الخدمة 346 حالة.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت الشهر الماضى عن دخول مستشفى رمد المنصورة ضمن مقدمى الخدمة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد "تيليمدسن Telemedicine " وذلك فى تخصص طب وجراحة العيون لمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 218حالة بعناية القلب , 443 بتخصص الجلدية و 137 عناية عامة فضلاٌ عن 246 أطفال ونحو194 بالحضانات.

كما ثمن وكيل الوزارة جهود فريق عمل المبادرة الرئاسية وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة ، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

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