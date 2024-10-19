بسبب معاكسة الفتيات.. حبس 3 متهمين بالتشاجر وقتل آخر في دار السلام

السبت 19/أكتوبر/2024 - 07:05 م

أمرت النيابة العامة، بحبس، ٣ متهمين بقتل شاب أمام إحدى المدارس، بسبب تشاجره معهم أثناء معاكسة الفتيات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المشاجرة وقعت أمام إحدى المدارس بين المجنى عليه وثلاثة اخرين، بسبب معاكسة الطالبات، قام على إثرها أحد المتهمين بطعنه، واعتدوا عليه بالضرب حتى سقط قتيلًا.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنه شاب في العقد الثانى مصاب بطعنه نافذة في الرقبة، والصدر، وكدمات متفرقة في الجسم، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من مستشفى أحمد ماهر بوصول جثة شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبيّن مقتل شاب طعنًا على يد آخر بمنطقة دار السلام، ولاذ بالفرار.



وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم في أثناء تنفيذ جريمته، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهميت، وتم نقل الجثمان لثلاجة مستشفى أحمد ماهر، وتحرر المحضر اللازم.