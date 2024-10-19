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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد تطاولها على الشهـداء.. العراق يلغي ترخيص قناة MBC رسميًا

mbc العراق
mbc العراق
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أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، اليوم السبت، إلغاء رخصة عمل قناة MBC في العراق.

وقالت الهيئة في بيان: "انطلاقاً من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة،  و تطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق، وقرر الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".

جدير بالذكر أن قناة MBC 1 أذاعت تقريرا بالأمس بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، واصفة زعماء المقاومة بالإرهابيين؛ مما ترتب عليه قيام البعض باقتحام مقر القناة في العراق وحرقها اعتراضا على ما جاء بالتقرير.

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