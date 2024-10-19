رئيس بنى مزار تتابع انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف.

وعقب تحريك أسعار الوقود تفقد هانى الخولى نائب رئيس المركز و مباحث التموين والرقابة التموينية ومدير إدارة المواقف والمرور محطات الوقود والمواقف للوقوف على انتظام العمل بمحطات الوقود والالتزام بالأسعار المقررة.



وتم لصق استيكر على السيارات بالتعريفات الجديدة والزام السائقين بها.

وأكدت رئيس المركز على التزم الجميع بالأسعار المقررة وفى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير الغرامات المالية المقررة، مع استمرار المتابعة للتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف.