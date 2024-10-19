محافظ البحيرة يضع حجر أساس مدرسة روتاري مصر للتعليم الصناعي بدمنهور

وقعت اليوم السبت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور شريف أديب، محافظ روتاري مصر ورئيس الاتحاد النوعي للأندية الروتارية، بروتوكول تعاون بين الطرفين؛ وذلك لإقامة مدرسة تعليم فني صناعي ومهني بناحية قرية كوم النوام التابعة لقرية إفلاقة بمركز دمنهور، وهي إحدى القرى المستفادة من مبادرة "حياة كريمة"، في ضوء رؤية الدولة بتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني في التطوير والتنمية، وضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة من خلال المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار البرامج القومية لرفع كفاءة منظومة التعليم بمناطق الاحتياج والقرى المستهدفة.

وضع حجر الأساس لمدرسة روتاري مصر

وعقب توقيع البروتوكول تم وضع حجر الأساس للمدرسة، والتي سيتم تشغيلها من خلال مديرية التربية والتعليم فور الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات بها.

وذلك بحضور محافظي الروتاري السابقين الدكتور عاصم عبد الرازق، و الدكتور حمد سعادة، عبد الحميد العوا، والمهندس عماد عبد الوهاب ومحافظ مسمى، الدكتور هشام شوقي

ورئيس لجنة المشروع الدكتورة نيفين عبد الخالق، ونائب المحافظ ايناس العماوي، ورئيس لجنة العلاقات الحكومية خالد الريس والدكتورة رشا فوزى، مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، رؤساء وأعضاء أندية روتاري دمنهور وروتاري دمنهور كابيتال، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة عبد الله، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبحيرة.



واستهلت محافظ البحيرة، كلمتها بالترحيب محافظ روتاري مصر على أرض محافظة البحيرة والوفد المرافق له و محافظي وأعضاء ومسئولي الروتاري، مؤكدة أن قيام نادى روتاري مصر بإنشاء مدرسة تعليم فني صناعي ومهني بإحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية ودوره التنموى، وكذا إسهاما مع الدولة وما تقدم من خلال مبادرة حياة كريمة التى شهدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغييرا جذرياً لوجه الحياة فى الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المشاركة المجتمعية بمثابة دور وطنى وانساني فى بنيان الحياة الكريمة التى نتحمل جميعاً مسؤوليتها خلف القيادة السياسية تجاه قرى مصر وريفها الذي ستظل تمتد شرايين الحياة الكريمة إليه، و لعموم القرى الأكثر احتياجا حتى تكتمل الغاية فى نشر ثقافة وأسلوب الحياة الكريمة تعليميا وثقافيا وصحيا واقتصاديا.

وأكدت الدكتور چاكلين عازر، على قيام المحافظة بتيسير كافة الإجراءات وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لإنجاز وتنفيذ مسؤوليتها تجاه إقامة وإنشاء المدرسة من خلال مختلف أجهزتها التنفيذية، مشيرة إلى أهمية التعليم الفني فى بناء جيل يتمتع بحصانة علمية وعملية وقدرة على التصنيع والابتكار، فضلاً عن دوره فى دعم قدرات الدولة الإنتاجية والصناعية وتوفير المنتج المحلي عالي الجودة.

وفي كلمته أعرب محافظ روتاري مصر ورئيس الاتحاد النوعي للأندية الروتارية، عن سعادته البالغة لتواجده بمحافظة البحيرة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها محافظ البحيرة والأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات، مؤكداً أن هذا المشروع يعد خطوة غير مسبوقة كما أنه يعد مشروع الحلم لنادى روتاري مصر.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ثمرة تعاون وتنسيق مشترك مع محافظة البحيرة وأنه خلال عام واحد سيتم افتتاح المرحلة الأولي من المشروع، مشيراً إلى أن مشروع إقامة مدرسة للتعليم الفني يؤكد على أهداف نادى الروتاري وجهوده التي يقوم بها فى كافة القطاعات و خاصًة الاهتمام بالتعليم والصحة.