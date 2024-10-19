لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. حملات على السرفيس و مواقف السيارات في الفيوم

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

قام أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتفقد مجمع مواقف الفيوم/ القاهرة، ومحطة الوقود القريبة من الموقف، ومجمع مواقف دمو، ومجمع مواقف الحواتم، ومواقف طامية وسنورس وسيلا، وتم التأكيد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، كما تم التأكيد على الركاب بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن الأجرة المقررة.

كما قام رؤساء المدن بحملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للإطمئنان على انتظام الحركة، بعد تحريك أسعار الوقود "السولار والبنزين"، والتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات على سيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و قام أعضاء وحدة المتابعة الميدانية بعدة حملات على مواقف سيارات الأجرة، حيث تم تفقد سير العمل بموقف سيارات اطسا، وموقف أبشواي، وموقف سيارات بني سويف بمنطقة الحواتم، ومجمع مواقف سنهور، وموقف أبشواي قارون السياحي، ومحطة الوقود بشارع مصطفى باشا، لمتابعة مدى التزام السائقين بقرار السيد المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، ومراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114.

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