هدف مرموش لا يكفي.. آينتراخت فرانكفورت يخسر من باير ليفركوزن

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، هزيمة من مضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعبى باي أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

شارك عمر مرموش أساسيًا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن، وخاض اللقاء كاملًا وقدم مستوى جيدًا خلال المباراة، حيث سجل هدفًا وسدد كرة في القائم في الدقيقة 12.

أهدر فيكتور بونيفاس مهاجم ليفركوزن ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز مرموش ركلة أخرى في الدقيقة 16، كان مهاجم المنتخب الوطني سببًا في احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتمكن روبرت أندريخ من إحراز هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي الفريقين لخطف هدف الفوز، إلى أن جاءت الدقيقة 71، التي شهدت تسجيل بونيفاس هدف في الدقيقة 71 بعد خطأ الحارس كيفين تراب زميل مرموش، ليخسر فرانكفورت بنتيجة 2-1.

هدف مرموش

وبالهدف الذي سجله عمر مرموش في شباك باير ليفركوزن، أصبح أكثر لاعب ساهم تهديفيًا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وذلك بـ13 مساهمة، خلفه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بـ12 مساهمة، ثم كول بالمر نجم تشيلسي الإنجليزي بـ11 مساهمة، وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بـ10 مساهمات.

ويتألق عمر مرموش خلال الموسم الجاري، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني حتى الآن برصيد 9 أهداف، بعدما خاض 7 لقاءات.

وبتلك النتيجة، تراجع آينتراخت فرانكفورت إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بينما ارتقى باير ليفركوزن إلى المرتبة الرابعة بـ14 نقطة.